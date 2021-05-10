Новости Эстонии
10.05.2021, 16:43

Решение принято: с 17 мая прививку от COVID-19 в Эстонии смогут сделать все желающие

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Foto: Argo Ingver
Рабочая группа по вакцинации решила, что с 17 мая иммунизировать будут всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет, пишет rus.err.

Еще на прошлой неделе обсуждалась возможность, что будут делить оставшихся невакцинированными людей младше 50 лет по группам и начнут с тех, кто входит в группу от 40 до 49 лет.

Однако теперь рабочая группа по вакцинации во главе с Мареком Сеэром решила, что больше не будет деления по возрастным группам.

Это значит, что с 17 мая все, входящие в возрастную группу от 16 до 49 лет, могут записываться на вакцинацию.

Вакцины с 17 мая будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности народонаселения, то есть на Таллинн будет выделяться больше вакцин, чем, например, на Хийумаа.

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