Решение принято: с 17 мая прививку от COVID-19 в Эстонии смогут сделать все желающие

Еще на прошлой неделе обсуждалась возможность, что будут делить оставшихся невакцинированными людей младше 50 лет по группам и начнут с тех, кто входит в группу от 40 до 49 лет.

Однако теперь рабочая группа по вакцинации во главе с Мареком Сеэром решила, что больше не будет деления по возрастным группам.

Это значит, что с 17 мая все, входящие в возрастную группу от 16 до 49 лет, могут записываться на вакцинацию.

Вакцины с 17 мая будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности народонаселения, то есть на Таллинн будет выделяться больше вакцин, чем, например, на Хийумаа.

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