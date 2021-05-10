Паралимпийскую чемпионку Лондона обманули на 190 тыс евро

Елена Иванова (Свиридова) — российская легкоатлетка, паралимпийский спортсмен, в основном участвует в соревнованиях по спринту категории T36. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4×100 м. Двукратная чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира IPC по лёгкой атлетике в Катаре 2015 года, многократная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта России.