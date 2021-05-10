10.05.2021, 17:41
Паралимпийскую чемпионку Лондона обманули на 190 тыс евро
Фото: Lin Yiguang/Xinhua
Телеграм-канал 112 сообщил о том, что у трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Елены Ивановой злоумышленники украли 1,7 млн рублей (около 190 тыс евро).
Мошенники воспользовались доверием Елена Ивановой, пишет телеграм-канал.
Личность злоумышленников пока не известна, детали произошедшего выясняются.
Елена Иванова (Свиридова) — российская легкоатлетка, паралимпийский спортсмен, в основном участвует в соревнованиях по спринту категории T36. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4×100 м. Двукратная чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира IPC по лёгкой атлетике в Катаре 2015 года, многократная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта России.
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