Другие виды
10.05.2021, 17:41

Паралимпийскую чемпионку Лондона обманули на 19 тыс евро

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Елена Иванова
Елена Иванова
Фото: Lin Yiguang/Xinhua
Телеграм-канал 112 сообщил о том, что у трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Елены Ивановой злоумышленники украли 1,7 млн рублей (около 19 тыс евро).

Мошенники воспользовались доверием Елена Ивановой, пишет телеграм-канал.

Личность злоумышленников пока не известна, детали произошедшего выясняются.

Елена Иванова (Свиридова) — российская легкоатлетка, паралимпийский спортсмен, в основном участвует в соревнованиях по спринту категории T36. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4×100 м. Двукратная чемпионка и серебряный призёр чемпионата мира IPC по лёгкой атлетике в Катаре 2015 года, многократная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта России.

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