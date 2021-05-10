В Эстонию заглянуло лето: во вторник синоптики обещают +23, а в среду еще теплее!

Вторник, 11.05

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 12°С.

Среда, 12.05

Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер юго-восточный 4-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-9, порывы 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха 19..24, на наветренном побережье до 11°C.

Четверг, 13.05

Ночью: Ясно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8, в начале ночи на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Небольшая и перекменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность дождя может возрасти. Ветер восточный, юго-восточный, на островах и северном побережье северо-восточный 5-10, порывы 15, к вечеру возможны до 18 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 12°C.

Пятница, 14.05

Ночью: Небольшая или переменная облачность. На западе Эстонии повышенная вероятность дождей. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье около 10°C.