В Эстонию заглянуло лето: во вторник синоптики обещают +23, а в среду еще теплее!
Вторник, 11.05
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 12°С.
Среда, 12.05
Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер юго-восточный 4-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..12°C.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-9, порывы 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха 19..24, на наветренном побережье до 11°C.
Четверг, 13.05
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8, в начале ночи на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 7..12°C.
Днем: Небольшая и перекменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность дождя может возрасти. Ветер восточный, юго-восточный, на островах и северном побережье северо-восточный 5-10, порывы 15, к вечеру возможны до 18 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 12°C.
Пятница, 14.05
Ночью: Небольшая или переменная облачность. На западе Эстонии повышенная вероятность дождей. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье около 10°C.