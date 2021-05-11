В Ида-Вирумаа нашли арабские монеты 10 века, нарвитянин получит от государства вознаграждение

Найдя пару десятков серебряных дирхемов 10-го века в одном месте нарвитянин убедился, благодаря сигналам металлодетектора, что там их гораздо больше. Тут же сообщил о находке в Департамент охраны памятников старины, как и положено делать в случаях обнаружения находок, имеющих историческую ценность.

Специалисты департамента продолжили раскопки и извлекли из-под земли еще пять десятков монет, попавших больше тысячи лет назад в наши края благодаря викингам и их активному участию в торговле с другими регионами континента.

За свою находку нарвитянин получит от государства вознаграждение – в размере полной стоимости клада, за вычетом подоходного налога и вознаграждения собственнику земли, в объеме заранее оговоренного процента.