Велодорожка Нарва — Нарва-Йыэсуу к лету готова не будет

Как сказал директор Департамента развития и экономики Нарвы Юри Сайя, 3 мая возобновились работы на участках двух строящихся велосипедно-пешеходных дорожек — той, что идет в районе Таллиннского шоссе, участок Тырвайыэ — Пеэтерристи (2,2 км), и той, что идет вдоль дороги из Нарвы в Нарва-Йыэсуу (4,7 км).

– В мае дорожка до Пеэтерристи будет готова. Что касается последнего 5-километрового участка дорожки, соединяющего два города, то, можно сказать, работы здесь и не прекращались, разве что на время зимы. С 3 мая они ведутся в полном объеме, — уточняет Сайя (делая ударение на слове ”полном” - прим. Viru Prospekt). — Все строительные работы, включая асфальтирование, формирование склонов, возведение земельных дамб, прокладку мостов, высеивание травы и даже ее покос, установку уличной мебели, должны быть закончены к 10 июля. Затем в течение двух месяцев мы ожидаем получения разрешения на эксплуатацию.