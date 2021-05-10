Результаты мониторинга: интеграция в Эстонии была последовательной, но контактов между разными национальностями мало

"Основываясь на мониторинге, который мы проводили в течение 20 лет, мы можем сказать, что процесс интеграции эстонского общества был последовательным и позитивным. Однако остаются проблемы, которые необходимо решить, например, как создать и поддерживать общее пространство, в котором люди разных национальностей имели бы больше контактов и более тесную связь с Эстонией”, — заявила министр культуры Аннели Отт.

Из результатов мониторинга выяснилось:

● В Эстонии много людей с высокой государственной идентичностью;

● вырос уровень владения государственным языком, эстонский язык считается важным;

● репатрианты и новые мигранты хорошо адаптируются в Эстонии;

● все больше людей других национальностей стали считать русскоязычные СМИ Эстонии достоверными источниками информации;

● информированность людей, живущих в Эстонии, о том, что происходит в их регионе, а также в Эстонии в целом, неуклонно росла в течение последних 12 лет;

● по-прежнему сохраняются различия в социально-экономических показателях и участии эстонцев и жителей других национальностей в трудовой жизни; во время экономического спада увеличиваются различия в трудовой занятости.

В течение 20 лет в целях анализа сферы интеграции было проведено восемь этапов мониторинга. Каждые два — три года проводится независимое углубленное исследование в области интеграции, результаты которого помогают понять развитие эстонского общества и сформировать политику адаптации и интеграции, а также другие стратегии данной сферы.

Основой для постановки задачи исследования является план развития в сфере интеграции "Эстония интегрирующая 2020". Исследование было проведено по заказу Министерства культуры фондом Praxis, Балтийским исследовательским институтом, Таллиннским университетом, Тартуским университетом и Turu-uuringute AS.