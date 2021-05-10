Джо Байдену предстоит тяжёлая битва с Россией и Китаем в борьбе за власть над Арктикой

Ледоколу под названием Polar Star уже 40 лет, и оно требует ремонта. У морских пограничников есть и ещё один корабль — небольшой ледокол Healy.

Но, по словам представителя Института охраны Арктики Ника Солхейма, двух кораблей недостаточно.

”Дела сейчас идут не очень хорошо, — отмечает он. — У нас заканчиваются запчасти”.

Солхейм сказал, что Соединённым Штатам необходимо увеличить количество кораблей, чтобы противостоять упрочняющим своё присутствие в Арктике России и Китаю.

Для морской погранохраны планируется построить ещё как минимум два тяжёлых ледокола. Меж тем у Китая их уже несколько, а у России — десятки, и это количество продолжает расти.