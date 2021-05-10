Рийгикогу одобрил законопроект о фонде восстановления экономики. Правительство получило вотум доверия

"За" законопроект проголосовали 63 депутата, против - 19.

Напомним, что после решения правительства 6 мая профильная комиссия Рийгикогу завершила работу над проектом, а спикер передал все представленные к законопроекту 766 предложений о поправках правительству.

В четверг правительство решило не учитывать представленные поправки. Также правительство одобрило новый текст законопроекта и пояснительной записки к нему и передало его в Рийгикогу для завершения рассмотрения. На заседании парламента, которое началось сегодня в 15 часов, должно состояться второе чтение и принятие законопроекта.

”Люди и предприятия нуждаются в быстрой дополнительной поддержке для восстановления от кризиса, вызванного COVID-19, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Фонд восстановления экономики ЕС предлагает для этого важную поддержку, а от ввода в использование средств фонда напрямую зависит то, насколько быстро мы выйдем из кризиса. Здесь нельзя терять времени. Поэтому блокирование работы парламента 766 бессмысленными поправками было бы особенно болезненным для эстонского общества. Люди и предприятия должны быстро получить помощь, и по этой причине правительство решило вмешаться и увязать одобрение законопроекта с голосованием о доверии правительству”.

Фонд восстановления экономики, в котором для Эстонии предусмотрен почти миллиард евро, преследует две глобальные цели: поддержка сфер, наиболее пострадавших от COVID-19, и повышение уверенности в будущем за счет продвижения зеленой и цифровой революции, сообщила пресс-служба правительства.

Одобренная по предложению Министерства финансов программа финансирования содержит также строительство объединенного терминала Юлемисте, который станет частью Rail Baltic, и поддержку создания в Таллинне трамвайной линии в направлении Ванасадама.

Насколько большое финансирование получит Эстония, выяснится в конце июня 2022 года, когда Европейская комиссия на основании свежих данных о ВВП вычислит точный объем помощи каждой стране-члену ЕС.