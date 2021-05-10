Почему вместо ветеранов 9 мая мы спасаем продавцов цветов?(2)
У нас на портале RusDelfi 9 мая было особенно жарко. Это такая дата, когда русские люди воспринимают всё очень остро. Особенно, если им говорят, как следует праздновать 9 мая, что делать, а чего не делать. Настолько остро,что когда полиция останавливает машину, которая нарушает ПДД, но при этом увита георгиевской ленточкой, в этом видят политическую подоплеку. Настолько остро, что даже эстонским военным рекомендовали во избежание эксцессов возвращаться в казармы в штатской одежде.
Что ж, я тоже русский и тоже в это время всё воспринимаю остро. Особенно две вещи. Первое — официальный подсчет пришедших вчера к Бронзовому солдату. Он напоминал подсчет оппозиционеров на митингах российской полицией. 10 000 — число, которое попросту не может соответствовать действительности. Ни по свидетельству наших корреспондентов, ни по количеству цветов. Число 30-35 000, которое озвучили сразу несколько источников, выглядит куда более близким к истине.
Второе. И это куда печальнее. За всеми гвоздиками, георгиевскими ленточками, звездами и погонами на девочках-подростках потерялось самое главное. Помнить павших — это безусловно важно. Но еще важнее помнить живых. И помогать им.
Еще до 9 мая мы несколько раз напоминали о том, что в Эстонии есть организации, которые оказывают материальную поддержку оставшимся в живых ветеранам войны, предоставляли их данные и номера счетов. Так вот вчера мне, как и многим другим эстонским русскоязычным журналистам, пришел на почту отчет от Таллинского общества участников Второй мировой войны (MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus). Это общество направляет пожертвования на покупку лекарств оставшимся в живых ветеранам войны, сражавшимся на стороне антигитлеровской коалиции. Два года назад организация собрала 17500 евро, год назад — юбилейный год — рекордные 23 500. Так вот, на вчерашний день организации пожертвовали около 4000 евро. Насколько я знаю, у других благотворительных организаций та же история. Зато Бронзовый солдат буквально утонул в цветах.
Спасибо тем, кто не остался равнодушным. Но я прямо сейчас вижу, что в интернет-магазине гворздика стоит 1 евро. Наверняка многие пришедшие вчера заплатили за свой алый цветок больше, но даже 1 евро, даже такая сумма от каждого пришедшего могла бы существенно улучшить материальное положение каждого из оставшихся в живых ветеранов.
На учете в Таллинском обществе участников Второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 134 получают только эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов — 96 лет. Наверное, продавцы цветов весьма поиздержались за кризисное время и вчера сделали годовую выручку (особенно, с учетом совпавшего с 9 мая Дня матери), но есть те, кто чуть больше нуждается в нашей с вами помощи.
Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично. Также на сайте veteraan.ee открылся раздел с другими организациями и фондами.