Хакеров из России подозревают в кибератаке на американский трубопровод

По его словам, целью DarkSide обычно являются нерусскоязычные страны. На выходных в связи с кибератакой Белый дом сформировал межведомственную рабочую группу для подготовки действий при различных сценариях развития событий, включая необходимость принятия дополнительных мер на случай перебоев в поставках топлива. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Белого дома.

В воскресенье компания Colonial Pipeline сообщила, что работает над планом перезапуска системы трубопровода, временно приостановленной во избежание дальнейших кибератак.

Основные ветки трубопровода отключены, но представители компании говорят, что некоторые из мелких линий — между терминалами и пунктами распределения — продолжают работать.