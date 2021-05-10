Во время ремонта железной дороги между Йыгева и Тарту будут частично использоваться автобусы

”К счастью, начинающиеся ремонтные работы повлияют на расписание и пассажиров в меньшей степени, чем обычно. Однако, так как по вторникам, четвергам и субботам в вечернее время поезда не смогут ездить между Йыгева и Тарту, в эти дни нам все-таки придется отменить пару рейсов поездов-экспрессов, а в случае других вечерних отправлений пассажирам придется преодолеть часть пути на автобусе. В дни проведения ремонта будут отменены рейсы с отправлениями в 18:53 из Тарту и в 20:55 из Таллинна, а в случае поездов, отправляющихся из Таллинна в 17:43 и в 19:14, в Йыгева будет необходимо пересесть на автобус. Кроме того, последний вечерний рейс из Тарту также будет заменен автобусом до Йыгева, который будет отправляться в 20:15”, — описал изменения в расписании руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.