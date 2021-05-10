Во время ремонта железной дороги между Йыгева и Тарту будут частично использоваться автобусы
Предприятие Eesti Raudtee продолжает работы по реконструкции железнодорожного отрезка Тапа-Тарту, чтобы в будущем поездка на поезде проходила еще более гладко и быстро.
”К счастью, начинающиеся ремонтные работы повлияют на расписание и пассажиров в меньшей степени, чем обычно. Однако, так как по вторникам, четвергам и субботам в вечернее время поезда не смогут ездить между Йыгева и Тарту, в эти дни нам все-таки придется отменить пару рейсов поездов-экспрессов, а в случае других вечерних отправлений пассажирам придется преодолеть часть пути на автобусе. В дни проведения ремонта будут отменены рейсы с отправлениями в 18:53 из Тарту и в 20:55 из Таллинна, а в случае поездов, отправляющихся из Таллинна в 17:43 и в 19:14, в Йыгева будет необходимо пересесть на автобус. Кроме того, последний вечерний рейс из Тарту также будет заменен автобусом до Йыгева, который будет отправляться в 20:15”, — описал изменения в расписании руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.
”Так как автобусы передвигаются медленнее поездов, изменятся и времена отправления и прибытия. Кроме того, по вторникам, четвергам и субботам изменятся времена вечерних отправлений линии до Валга, что позволит обеспечить сообщение с Таллинном”.
В утреннее и дневное время поезда смогут ездить по обычному расписанию. При этом, по понедельникам, средам и, в случае большого спроса, также по пятницам и воскресеньям расписание будет действовать без изменений в течение всего дня.
Отдельные изменения произойдут также на линии Таллинн-Пяэскюла.
При планировании поездки на поезде, пожалуйста, следите за информацией, размещаемой на сайте Elron (www.elron.ee) и на информационных стендах платформ.
Насколько известно на данным момент, изменения будут действовать до 2 июня.