Новости Эстонии
15.05.2021, 15:50

Местные выборы — 2021: избиратели больше не привязаны к конкретному участку. Есть и другие новшества

 
Maaleht
Keila valimisjaoskond, kohalikud valimised
Keila valimisjaoskond, kohalikud valimised
Foto: Sven Arbet
На местных выборах в этом году можно будет голосовать на любом избирательном участке своего избирательного округа. Будут в основном сняты ограничения по внешней предвыборной рекламе.

Свободу выбора избирательного участка в пределах избирательного округа даст на муниципальных выборах электронный список избирателей, который заменит бумажный, которым пользовались раньше.

На основании удостоверяющего личность документа сотрудник избирательной комиссии выдаст избирательный бюллетень и сделает отметку в электронном спиcке, что исключит возможность повторного голосования. Избиратель распишется в получении бюллетеня, и далее процесс голосования пойдет по обычной схеме.

Период голосования сократится до одной недели, в этом году с 11 по 17 октября. С понедельника по субботу можно проголосовать как в электронном виде, так и с бумажным бюллетенем на участке. В воскресенье (в день выборов) голосование будет проходить только с помощью бумажных бюллетеней.

Новшеством будет то, что избиратель, который отдал свой голос по интернету, имеет возможность передумать вплоть до воскресенья и проголосовать в день выборов бумажным бюллетенем по-другому.

Таким образом, на сей раз будет невозможно огласить итоги электронного голосования в воскресенье вечером сразу же после закрытия избирательных участков — нужно будет проверить, не изменил ли в воскресенье избиратель свой выбор. Результаты электронного голосования придется ждать так же долго, как и традиционного голосования.

На сей раз расширяются возможности для голосования на дому. Если раньше избирательную урну можно было заказать на дом только в день выборов (в воскресенье), то теперь эта возможность будет предоставлена три дня — с пятницы по воскресенье.

С этого года внешняя предвыборная реклама разрешена на протяжении всей недели голосования. Она запрещена лишь в помещениях для голосования.

Не исключено, что этой осенью свои коррективы в правила поведения на избирательном участке внесет пандемия COVID-19, и будут действовать определенные ограничения: ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции и т.д.

Стоит упомянуть, что в этом году во второй раз в муниципальных выборах смогут участвовать юноши и девушки в возрасте 16-17 лет. В 2017 году они довольно активно воспользовались своим правом голоса.

В общей сложности в организации местных выборов в Эстонии будет задействовано около 4000 человек.

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