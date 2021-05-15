Местные выборы — 2021: избиратели больше не привязаны к конкретному участку. Есть и другие новшества

Свободу выбора избирательного участка в пределах избирательного округа даст на муниципальных выборах электронный список избирателей, который заменит бумажный, которым пользовались раньше.

На основании удостоверяющего личность документа сотрудник избирательной комиссии выдаст избирательный бюллетень и сделает отметку в электронном спиcке, что исключит возможность повторного голосования. Избиратель распишется в получении бюллетеня, и далее процесс голосования пойдет по обычной схеме.

Период голосования сократится до одной недели, в этом году с 11 по 17 октября. С понедельника по субботу можно проголосовать как в электронном виде, так и с бумажным бюллетенем на участке. В воскресенье (в день выборов) голосование будет проходить только с помощью бумажных бюллетеней.

Новшеством будет то, что избиратель, который отдал свой голос по интернету, имеет возможность передумать вплоть до воскресенья и проголосовать в день выборов бумажным бюллетенем по-другому.

Таким образом, на сей раз будет невозможно огласить итоги электронного голосования в воскресенье вечером сразу же после закрытия избирательных участков — нужно будет проверить, не изменил ли в воскресенье избиратель свой выбор. Результаты электронного голосования придется ждать так же долго, как и традиционного голосования.

На сей раз расширяются возможности для голосования на дому. Если раньше избирательную урну можно было заказать на дом только в день выборов (в воскресенье), то теперь эта возможность будет предоставлена три дня — с пятницы по воскресенье.

С этого года внешняя предвыборная реклама разрешена на протяжении всей недели голосования. Она запрещена лишь в помещениях для голосования.

Не исключено, что этой осенью свои коррективы в правила поведения на избирательном участке внесет пандемия COVID-19, и будут действовать определенные ограничения: ношение масок в помещениях, соблюдение дистанции и т.д.