Конкурс для молодежи: Wise ищет лучших предпринимателей младше 20 лет(1)
Поддержка требуется прежде всего в виде первоначального капитала и экспертных знаний. Чтобы помочь молодым начинающим предпринимателям, Wise уже четвертый год организует конкурс 20 Under 20, на котором в этом году особое внимание будет уделено компаниям, решающим насущные проблемы общества.
Согласно исследованию Kantar Emor, твердо уверены в выборе карьеры предпринимателя 12,6% респондентов, считает это вероятным 34,5%. Молодые люди, которые думают о карьере предпринимателя, считают самым важным возможность заниматься чем-то, что их на самом деле привлекает (78% респондентов). Важным считают гибкость при выборе места работы и графика работы (62%), свободу творчества (49%). Треть (35%) привлекает возможность решить какую-либо проблему, стоящую перед обществом.
Молодежь, которая не видит, что в будущем они будут связаны с предпринимательством, в качестве главного препятствия приводят отсутствие хорошей бизнес-идеи (53%). В качестве слабых мест приводят отсутствие необходимых знаний и умений, сложность в поиске первоначального капитала и большую ответственность.
Высокий интерес молодых людей к предпринимательству показывают и предыдущие конкурсы 20 Under 20. Два года назад в 20 финалистов общеевропейского конкурса попали три, в прошлом году уже пять предпринимателей из Эстонии. В этом году, впервые, география конкурса расширяется за пределы Европы, и в нем могут принять участие все 16–19-летние предприниматели из Австралии. Бизнес-идеи молодых людей оценивает международное жюри, состоящее из предпринимателей и инвесторов, в их числе и сооснователь Wise, предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус. В этот раз в центре внимания конкурса 20 Under 20 находятся компании, занимающиеся проблемами социальной ответственности и устойчивого развития. Помимо приза в 25 000 фунтов, будут вручены специальные призы в размере 5000 фунтов выдающимся компаниями в области образования, экологии и социального предпринимательства, а также будет доступно менторство от топ-специалистов своей области.
”Создавая компании, молодежь все больше хочет вкладывать в будущее всего общества. Активно занимаются проблемами климата и образования, а также ищут пути, как решить социальные проблемы. Начинать свой бизнес в возрасте до 20 лет непросто, и мы очень рады, что, поддерживая талантливых и предприимчивых молодых людей, сможем изменить завтрашний день к лучшему”, сказал председатель жюри 20 Under 20 Таавет Хинрикус.
Для победителя прошлого года, основателя компании DeepPeat, которая занимается производством турбоматов для очистки морской воды, Хенри Пихельгаса, победа была очень важна. ”Год после победы в 20 Under 20 для DeepPeat стал в прямом смысле поворотным. Конкурс дал нам множество возможностей для учебы, создания бизнес-контактов по всему миру, а также помог войти в среду предпринимателей Эстонии. Выигранные деньги мы инвестировали в развитие продукта, в покупку техники, создание сайта и изготовление нескольких крупных партий. Наша цель — зеленый поворот в сфере сбора масла во всей Европе”, сказал он.
Для участия в конкурсе 20 Under 20 предприниматель должен заполнить короткий опросник и записать 45-секундное видео. Вся информация на сайте конкурса.