Конкурс для молодежи: Wise ищет лучших предпринимателей младше 20 лет

Высокий интерес молодых людей к предпринимательству показывают и предыдущие конкурсы 20 Under 20. Два года назад в 20 финалистов общеевропейского конкурса попали три, в прошлом году уже пять предпринимателей из Эстонии. В этом году, впервые, география конкурса расширяется за пределы Европы, и в нем могут принять участие все 16–19-летние предприниматели из Австралии. Бизнес-идеи молодых людей оценивает международное жюри, состоящее из предпринимателей и инвесторов, в их числе и сооснователь Wise, предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус. В этот раз в центре внимания конкурса 20 Under 20 находятся компании, занимающиеся проблемами социальной ответственности и устойчивого развития. Помимо приза в 25 000 фунтов, будут вручены специальные призы в размере 5000 фунтов выдающимся компаниями в области образования, экологии и социального предпринимательства, а также будет доступно менторство от топ-специалистов своей области.