Каллас: вскоре можно подумать об освобождении вакцинированных от обязательства носить маску

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы должны быть готовы к тому, что вскоре возникнет ситуация, когда нам надо будет мотивировать людей вакцинироваться. Одной из возможностей могло бы быть, например то, что вакцинированные не должны были бы в помещениях носить маски", — приводит слова Каи Каллас представительство Европейской комиссии в Таллинне.

Каллас сказала на семинаре, организованном представительством в понедельник, что если сначала помимо групп риска и пожилых людей вакцинировались те, у кого большой интерес к вакцинации, то вскоре может возникнуть необходимость убеждать сомневающихся людей. "Тогда можно подумать о том, чем мотивировать этих людей, что им дополнительно даст вакцинация", — сказала премьер-министр.

Каллас отметила, что на прошлой неделе в Эстонии вакцинировали 67 722 жителей.

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