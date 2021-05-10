Коронакризис заставил задуматься: почти 70% работников готовы к повороту в карьере
В результате всемирного исследования рынка труда Decoding Global Talent, организованного Boston Consulting Group, CVKeskus.ee и объединяющей мировые порталы поиска работы сетью The Network, выяснилось, что 41 % работников ощущают, что автоматизация все больше угрожает их нынешней должности. Кроме того, в прошлом году чувство неуверенности по поводу работы у людей увеличил вызванный пандемией кризис, и 68 % работников указали в исследовании, что они готовы обучиться новым навыкам и сделать поворот в карьере.
Наибольший интерес к переобучению проявляют работники, на которых больше всего повлиял вызванный пандемией кризис, — например, многие работники сферы обслуживания начали сомневаться в выбранном карьерном пути. Более открыты для обучения также люди моложе 40 лет, находящиеся в начале или середине своего карьерного пути.
Помимо работников сферы обслуживания (48 %), автоматизация внушает беспокойство и людям, работающим в финансовом секторе (48 %). Меньше всего в автоматизации видят угрозу люди, занимающиеся социальной работой (29 %), и работники сфер юриспруденции (33 %), науки (34 %) и здравоохранения (35 %).
”В странах Балтии угроза автоматизации ощущается немного меньше, однако 30 % респондентов все же отметили, что и у них возросло беспокойство о том, что их нынешние знания и навыки могут не поспевать за быстрым развитием технологий”, — сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
”В странах Балтии почти семь респондентов из десяти (67 %) сказали, что готовы обучиться какой-либо другой специальности, которая позволила бы им в будущем работать совсем на другой должности”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Работники больше заинтересованы работать в ИТ-секторе, где в настоящее время наблюдается самая большая в Эстонии нехватка рабочей силы
Больше всего работники заинтересованы развивать свои цифровые навыки и обучиться какой-либо работе в ИТ-сфере. Большой интерес проявляется также к различным офисным работам и развитию управленческих навыков, например: консультирование, маркетинг и вербовка рабочей силы.
Исследование также показывает, что охотнее всего люди все же хотели бы перейти работать в сферы, аналогичные своей сегодняшней работе. Например, работники торгового сектора больше заинтересованы в работе в сфере маркетинга и наоборот, а работники здравоохранения — в социальной работе и наоборот.
”На маленьком рынке труда Эстонии расширение возможностей переобучения крайне необходимо, поскольку и сейчас мы видим секторы, где главным тормозом развития по-прежнему является дефицит рабочей силы — например, 81 % работодателей ИТ-сектора в проведенном весной исследовании также отметили, что не могут найти на местном рынке труда достаточного количества рабочей силы. Исследование Агентства по исследованию зарплат и CVKeskus.ee, посвященное практике вербовки, не показало такого дефицита рабочей силы ни в одном другом секторе”, — сказал Хенри Аувяэрт.
Хенри Аувяэрт добавил, что в связи с быстрым развитием технологий очень трудно точно предсказать, люди с какими навыками и знаниями понадобятся работодателям, например, через десять лет. ”Единственная возможность сохранить конкурентоспособность на рынке труда — это поддерживать интерес к обучению”.
По данным исследования Decoding Global Talent, сейчас свои опыт и знания люди повышают в основном через существующую работу (65 %), самостоятельное обучение (62 %) и интернет-курсы (48 %).
В традиционных учебных заведениях свои знания и навыки за последнее время улучшили 37 % респондентов и примерно столько же работников (36 %) использовали для обновления знаний также различные мобильные приложения.
Decoding Global Talent — международное исследование рынка труда, которое провели Boston Consulting Group и объединяющая ведущие мировые порталы поиска работы сеть The Network, в которую входит также крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee. В исследовании участвовали 208 807 работников из 190 стран. Более двух третей участников исследования (71 %) имели высшее образование.
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