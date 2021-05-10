Коронакризис заставил задуматься: почти 70% работников готовы к повороту в карьере

В результате всемирного исследования рынка труда Decoding Global Talent, организованного Boston Consulting Group, CVKeskus.ee и объединяющей мировые порталы поиска работы сетью The Network, выяснилось, что 41 % работников ощущают, что автоматизация все больше угрожает их нынешней должности. Кроме того, в прошлом году чувство неуверенности по поводу работы у людей увеличил вызванный пандемией кризис, и 68 % работников указали в исследовании, что они готовы обучиться новым навыкам и сделать поворот в карьере.

Наибольший интерес к переобучению проявляют работники, на которых больше всего повлиял вызванный пандемией кризис, — например, многие работники сферы обслуживания начали сомневаться в выбранном карьерном пути. Более открыты для обучения также люди моложе 40 лет, находящиеся в начале или середине своего карьерного пути.

Помимо работников сферы обслуживания (48 %), автоматизация внушает беспокойство и людям, работающим в финансовом секторе (48 %). Меньше всего в автоматизации видят угрозу люди, занимающиеся социальной работой (29 %), и работники сфер юриспруденции (33 %), науки (34 %) и здравоохранения (35 %).

”В странах Балтии угроза автоматизации ощущается немного меньше, однако 30 % респондентов все же отметили, что и у них возросло беспокойство о том, что их нынешние знания и навыки могут не поспевать за быстрым развитием технологий”, — сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”В странах Балтии почти семь респондентов из десяти (67 %) сказали, что готовы обучиться какой-либо другой специальности, которая позволила бы им в будущем работать совсем на другой должности”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Работники больше заинтересованы работать в ИТ-секторе, где в настоящее время наблюдается самая большая в Эстонии нехватка рабочей силы