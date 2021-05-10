Мошенники нацелились на жителей Эстонии в Instagram

Год назад мы предупреждали о мошенниках, которые создали на Youtube видео с информацией о том, что жители балтийских стран могут получить компенсацию от Facebook за утечку их личных данных в интернет.

Сегодня утром мне пришло сообщение от внимательного интернет-пользователя, что с похожей схемой мошенники стали орудовать в социальной сети Instagram с использованием логотипа ETV+.

Мошенники распространяют ложную рекламу в социальных сетях о том, что все жители Эстонии могут получить финансовую поддержку до первого июня. Скриншот ложной рекламы прилагаю ниже. Обратите внимание, что злоумышленники используют название нашего местного канала, но логотип канала ETV+ фейковый.

Цель этой схемы — получить ваши личные данные, под предлогом получения компенсации требуется заполнить анкету имя, фамилия, электронный адрес, номер телефона. Эти данные затем мошенники могут использовать в преступных целях.

Так же мошенники позаботились о положительных комментариях, которые сами же себе и написали. Берегите себя и своих близких в онлайн- и офлайн-среде. Еще раз благодарю моих онлайн-друзей за оповещение и совместный вклад в безопасность нашего населения.

Если вы увидите такую рекламу в Instagram сами, сделайте, пожалуйста, рапорт и оповестите Instagram, что это мошенничество.

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