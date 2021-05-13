ИНТЕРВЬЮ | Урмас Сыырумаа: Горхолл долой – и открытый променад к морю

Вы вакцинированы?

Если бы я точно знал, против какого штамма нужно прививаться, я подумал бы об этом. Не сейчас. Пусть это будет свободным выбором каждого, я стараюсь способствовать поддержанию собственного здоровья.

Какова ваша спортивная неделя? Что делаете? Ходите в тренажерный зал, спортклуб?

Я тренируюсь почти каждый день. Все, что для этого нужно, – несколько квадратных метров площади. А иногда бегаю, хожу на лыжах.

Вы 30 лет оказываете финансовую поддержку спорту. Но как президент Олимпийского комитета также находитесь по другую сторону, вам приходится и просить поддержки. Как вам кажется, за эти 30 лет в отношении профессионального спорта предприниматели Эстонии стали более прижимистыми, открытыми, реалистичными?

Эстония – маленькая страна. Спонсорство в смысле доходов от рекламы здесь не работает. Эти деньги не возвратить. Большая часть поддержки происходит все-таки из личной мотивации, какого-то патриотизма, что ли. Или просто нравится, или вы сами занимались этим видом спорта, или это тешит ваше эго...

Еще людям нравится кучковаться. Когда спорт поддерживали крупные государственные компании, большие банки и другие воротилы, рыбешки помельче тоже хотели быть к этому поближе. Ходили вместе на награждения или приемы.