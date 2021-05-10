Дело о совершении запрещенного пожертвования Центристской партии направлено в суд
Мартин Кюннап и Каталина Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью. Обвинение предъявлено в том, что М. Кюннап передал К. Порро 20 000 евро и Центристской партии 50 000 евро, как утверждается, за обещание К. Порро воспользоваться влиянием властью, чтобы добиться выгодного строительно-правового решения по развитию недвижимости для связанных с М. Кюннапом коммерческих обществ. Хотя, согласно обвинению, утверждения К. Порро в части влияния властью были голословными, и поэтому желаемого результата торговли влиянием властью достигнуто не было, по оценке прокуратуры, речь все же идет о ситуации, когда коммерческую деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами.
Одновременно М. Кюннап и Яна-Хелен Юхасте обвиняются в совершении запрещенного пожертвования. Согласно обвинению, М. Кюннап в январе 2020 года пожертвовал НКО Центристская партия Эстонии 50 000 евро, но чтобы скрыть свою связь с пожертвованием, совершил перечисление через Я.-Х. Юхасте.
Ведущий прокурор Таави Перн видит в совершении запрещенных пожертвований и в торговле влиянием серьезную угрозу честной конкуренции и доверию к общественной власти в целом. ”На политические партии ложится ответственность за то, чтобы при принятии пожертвований думать и о возможных мотивах своих спонсоров. В случае с крупными пожертвованиями необходимо проверять происхождение денег и цели пожертвования, насколько это возможно”.
”Достижение своих коммерческих целей нечестным или преступным путем укореняет мнение о том, что честным образом добиться успеха невозможно. Распространению такого образа мышления можно препятствовать лишь увеличивая прозрачность принципов принятия решений и повышая эффективность механизмов контроля. Торговцы влиянием власти отпугивают такими действиями других участников рынка, в результате чего из-за коррупции страдает вся экономическая среда. В данном деле самые серьезные последствия не наступили, потому что утверждаемым влиянием властью торговал простой член партии, не привлекая к этому других ее членов. По этой причине не было предъявлено подозрений лидерам партии и самой партии”, — добавило прокурор.
Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп подчеркивает, что каждое соглашение, которое дает кому-то незаконное преимущество, наносит вред всему обществу.
"Мы работаем ради того, чтобы экономическая среда оставалась честной, а при необходимости мы вмешиваемся и начинаем уголовное делопроизводство. В ходе этого уголовного делопроизводства полиция установила, кто был настоящим владельцем денег, и расследовала, знала ли партия о происхождении денег и цели пожертвования. Мы проверили достоверность показаний и публичных комментариев, которые дали связанные с пожертвованием стороны. В ходе следствия мы установили, что пояснения, которые дали сделавший пожертвование человек и настоящий владелец денег, не соответствуют действительности, и это было незаконное пожертвование, что должны были понимать и все участники ", — говорит Кюбарсепп.
В наказание за совершение незаконного пожертвования предусмотрено денежное взыскание, а за торговлю влиянием — денежное взыскание или тюремное наказание сроком до трех лет.
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