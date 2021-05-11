Пользователи платформы, обещающей быструю выплату пенсионных накоплений, ждут своих денег

Основатель платформы Марко Вайк говорит, что поскольку речь идет о новшестве, для формирования доверия в глазах инвесторов необходимо время. ”Мы должны поговорить с инвесторами, ознакомить их с системой, объяснить сопутствующие риски”, — уточняет он. По словам Вайка, инвесторов каждый день становится все больше, однако инвестируемые суммы меньше тех, которые люди хотят вывести.

”Интерес к нашей платформе по-прежнему высок. Конечно, не настолько высок, как в первые дни. Люди ведь общаются друг с другом и узнают, что в первый же день деньги не выплачиваются”.

На вопрос том, скольким людям уже были сделаны выплаты, Вайк говорит, что это число трехзначное.

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