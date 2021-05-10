Суд надолго отправил за решетку 73-летнего мужчину за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних

73-летнего мужчину признали виновным во вступлении в половую связь с лицом младше 18 лет и совершении других действий сексуального характера, неоднократно злоупотребляя доверием несовершеннолетнего лица. Также его признали виновным в неоднократном сексуальном насилии в отношении ребенка младше 14 лет и причинении ему боли.

Суд посчитал, что совершенные обвиняемым преступления в отношении несовершеннолетних нашли реальные доказательства и подтверждения и мужчину нужно признать виновным.

Как выяснил суд, обвиняемый оказывал давление на подростка участвовать в различных действиях сексуального характера, предварительно создав доверительные отношения. Также обвиняемый давал пострадавшему лицу деньги, в отношении которых он утверждал, что эти деньги были заработаны за различную работу по дому. Суд же выявил, что обвиняемый неоднократно подчеркивал, что получение денег нужно держать в секрете и при вопросах о них врать. Также выяснилось, что обвиняемый обманывал родителей подростка насчет того, где тот проводит время.

В итоге суд вынес обвиняемую общее наказание сроком в 7 лет и 2 месяца. Пока постановление суда не вступит в силу, обвиняемый продолжит оставаться под стражей. Началом отбывания срока будет считаться момент задержания, то есть 2 июля 2019 года.

Обвиняемому также придется возместить расходы на производство, а также возместить одному пострадавшему лицу моральный ущерб в 7000 евро, второму — 400 евро, и третьему — 100 евро.