ЕВРО-22: первые прикидки
Что можете сказать об играх отборочного этапа ЕВРО-2022?
Незадолго до официальных матчей мы находились в трудном положении. Представьте, что команда в течение 10 месяцев не тренировалась в зале, ни в одной игре не проверила свои силы. Это, конечно, нас беспокоило. Хотя мы проводили физические тренировки на открытом воздухе, для работы с мячом и тактических занятий надо было вернуться в зал. Нам разрешили это сделать за 10 дней до игры со сборной Словакии. Начало было сложным, но мы справились со своей задачей. Игры в группе показали, что сегодня в футзале нет явных фаворитов, и команды, можно сказать, находятся на одном уровне.
Какая игра была наиболее сложной? Был ли матч, прошедший относительно легко?
Обе игры со сборной Словакии были сложными. Я бы особенно выделил матч на выезде (1:1). На эту игру мы отправились с серьезными потерями. Из-за травм нам не смогли помочь несколько футзалистов. А словаки в этом матче хотели обеспечить себе как минимум второе место в группе и старались использовать фактор домашней арены. Но наши ребята сыграли дисциплинированно, постарались выполнить полученные установки. Сыграв вничью, мы обеспечили себе лидерство в группе.
В какой игре команда смогла выступить так, как вы хотели?
Как я уже отметил, в самом начале официальных игр чувствовалось, что из-за пандемии мы долгое время не тренировались и не проводили матчи. Это было очень нелегко. Если спортсмен столько времени остается без дела, ему непросто набрать нужную форму. Я бы выделил два последних матча (со Словакией на выезде и Грецией в Баку). И это было результатом того, что мы больше тренировались и подряд играли.
Вы остались довольны новым форматом отбора?
Да, очень доволен. Ранее мы в течение одного года проводили всего 3 официальные игры. Собирались в одной стране и за 4-5 дней завершали турнир. А сейчас и количество игр возросло, и турнир продлился три месяца. Провели много тренировок. Ныне регламент позволяет сыграть с любым соперником и дома. Проводя такие встречи высокого уровня, мы развиваемся.
Уже известны 15 команд-участниц финальной части чемпионата Европы. Есть ли команды, выход которых в решающую стадию стал для вас сюрпризом?
Ни одна команда меня не удивила. Как я отметил в начале интервью, команды в футзале по своему уровню очень приблизились друг к другу. С этой точки зрения, достигнутые результаты – нормальные. Возможно, для многих стал сюрпризом успех сборной Грузии, пробившейся в финальную часть. Но если мы обратим внимание на ее состав, то увидим, что тут нет сюрприза. Обладатель последней путевки выяснится в дуэли Беларусь – Сербия. Если сборная Беларуси победит, это станет сюрпризом.
В финальной части будут играть 16 команд. Что вы думаете об этом этапе?
Увеличение числа команд автоматически повышает количество проводимых матчей. Это хорошо. Будут интересные противостояния национальных школ. Посмотрим, с какими командами попадем в одну группу.
С какими командами предпочитаете сыграть в группе финальной стадии ЕВРО?
Было бы неправильно, если бы я назвал какую-то команду. Все соперники сильны и будут бороться за выход в следующий этап. Поэтому подождем, что скажет жребий. Будем бороться со всеми соперниками. Конечно, есть команды, с которыми не хотелось бы встречаться. Но, опять же, не хочу никого называть.
До решающей стадии осталось более 8 месяцев. Как воспользуетесь этим периодом?
Конечно, мы должны максимально использовать окна, объявленные ФИФА для игр. До чемпионата Европы должны постараться провести как минимум 4 товарищеские встречи с сильными спарринг-партнерами. Разработаем план. Но сейчас такое время, что из-за пандемии трудно предугадать, какой будет ситуация через 1-2 месяца.