ЕВРО-22: первые прикидки

Что можете сказать об играх отборочного этапа ЕВРО-2022?

Незадолго до официальных матчей мы находились в трудном положении. Представьте, что команда в течение 10 месяцев не тренировалась в зале, ни в одной игре не проверила свои силы. Это, конечно, нас беспокоило. Хотя мы проводили физические тренировки на открытом воздухе, для работы с мячом и тактических занятий надо было вернуться в зал. Нам разрешили это сделать за 10 дней до игры со сборной Словакии. Начало было сложным, но мы справились со своей задачей. Игры в группе показали, что сегодня в футзале нет явных фаворитов, и команды, можно сказать, находятся на одном уровне.

Какая игра была наиболее сложной? Был ли матч, прошедший относительно легко?



Обе игры со сборной Словакии были сложными. Я бы особенно выделил матч на выезде (1:1). На эту игру мы отправились с серьезными потерями. Из-за травм нам не смогли помочь несколько футзалистов. А словаки в этом матче хотели обеспечить себе как минимум второе место в группе и старались использовать фактор домашней арены. Но наши ребята сыграли дисциплинированно, постарались выполнить полученные установки. Сыграв вничью, мы обеспечили себе лидерство в группе.

В какой игре команда смогла выступить так, как вы хотели?

Как я уже отметил, в самом начале официальных игр чувствовалось, что из-за пандемии мы долгое время не тренировались и не проводили матчи. Это было очень нелегко. Если спортсмен столько времени остается без дела, ему непросто набрать нужную форму. Я бы выделил два последних матча (со Словакией на выезде и Грецией в Баку). И это было результатом того, что мы больше тренировались и подряд играли.

Вы остались довольны новым форматом отбора?