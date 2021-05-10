Хозяйка Арины рассказала подробности смерти питомца: вместе с собакой умерла и часть меня

Хочу наконец объяснить ситуацию нормально, из первых рук, чтобы можно было двигаться дальше. Этот пост будет закрыт для комментариев, так как читать ещё один огромный поток обвиняющих комментариев больше нет сил.

Вчера (5 мая — RusDelfi) мы пошли гулять. В лифт зашла Арина и бабушка, часть поводка осталась за лифтом, двери закрылись и поскольку в лифте нет кнопки "стоп", (то есть после того как двери закрываются лифт продолжает путь и его не остановить), лифт поехал вниз поскольку кто-то его вызвал. Я задержалась на минуту в квартире, поэтому планировала поехать следом. Когда я вышла и увидела поводок, я всё сразу поняла и начала пытаться открыть двери, чтобы высвободить поводок и нажала на кнопки этажами выше, чтобы попробовать его вернуть. Но лифт уже застрял 1,5 этажами ниже и ничто, никуда не двигалось. На крики о помощи сбежалось 7 человек. Мы делали всё — пытались открыть двери, звонили во все службы, нажимали на кнопки пытаясь вызвать лифт на этажи выше. Нам наконец удалось открыть двери настолько чтобы просунуть руку и обрезать поводок. Всё это время 80-летняя бабушка держала 28-ми килограммовую собаку на плечах, она не могла достать до ошейника или отстегнуть крепкий карабин. Потом последовало искусственное дыхание и массаж сердца. Как после всего этого бабушка не получила удар сердца я просто не знаю!

Многие писали, что собаку оставили с пожилым человеком и как раз это привело к сложившейся ситуации. Это не так. Эта женщина не немощная бабушка, ходящая с палочкой, это человек, который многие месяцы ухаживал за полностью лежачим мужем, который нуждался в помощи во всём — принятии пищи, гигиене, переворачивании в кровати. Мы помогали, но большая доля работы была сделана ей. Я в свои 32 при росте 164 см и достаточно сильная не уверена, что смогла бы отстегнуть металлический карабин.