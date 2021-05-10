Макрон объяснил, почему Евросоюз не будет продлевать контракт с AstraZeneca

Тьерри Бретон также отметил, что стоимость Pfizer/BioNTech будет выше стоимости более ранних версий этой вакцины.

В прошлом месяце Еврокомиссия возбудила судебный иск против AstraZeneca за несоблюдение контракта по обеспечению вакцинами от COVID-19 и за отсутствие ”заслуживающего доверия” плана по обеспечению своевременных поставок.

”Мы не стали продлевать контракт на июнь. Посмотрим, что будет дальше”, — сказал Бретон в интервью радио France Inter. Но он не исключил, что соглашение может быть возобновлено позже.

Возникли новые опасения по поводу потенциальных побочных эффектов после применения англо-шведской вакцины от COVID-19.

В пятницу Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что изучает отчёты о появлении у вакцинированных людей редкого нервно-дегенеративного расстройства. О том, что вакцина изредка может вызывать случаи тромбоза, было известно уже давно.

Несмотря на утверждения регулирующих органов о том, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают любые риски, несколько европейских стран перестали вводить эту вакцину пожилым людям или вообще приостановили её использование.

Выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге, президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил переход на новые, более эффективные против новых штаммов вируса COVID-19, вакцины, назвав этот шаг ”прагматичным”.

”Мы проводим вакцинацию [AstraZeneca] во Франции и в Европе. И нам нужно продолжать это делать, потому что это поможет нам выйти из кризиса”, — сказал он.

”Но что касается будущих заказов, то мы видим, что другие вакцины являются более эффективными, в частности, в борьбе с новыми штаммами, и это свидетельствует о европейском прагматизме, который я всячески приветствую”.

В пятницу Европейская комиссия отчиталась, что Евросоюз подписал новый контракт с Pfizer/BioNTech на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины от COVID-19 на период 2021-2023 годов. Эти вакцины будут вводиться как инъекции-бустеры, использоваться для благотворительных акций и перепродажи.