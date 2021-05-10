10.05.2021, 11:32
В Валгамаа чрезвычайно любопытные дикие животные доставили много хлопот спасателям(1)
Foto: Argo Ingver
В воскресенье Лыунаскому спасательному центру пришлось выезжать на помощь к косуле и лисе.
В 10:26 поступило сообщение, что на спортивной базе Вана-Отепя косуля застряла рогами в сетке футбольных ворот. Спасатели освободили животное, и оно ускакало обратно в лес.
В 14:48 на улице Койду в Тырва лисица залезла в кучу веток. Спасатели поймали спрятавшееся среди веток животное и отвезли его в клетке в лес, где напуганную лису наконец освободили.