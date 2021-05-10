В Валгамаа чрезвычайно любопытные дикие животные доставили много хлопот спасателям

В 10:26 поступило сообщение, что на спортивной базе Вана- Отепя косуля застряла рогами в сетке футбольных ворот. Спасатели освободили животное, и оно ускакало обратно в лес.

В 14:48 на улице Койду в Тырва лисица залезла в кучу веток. Спасатели поймали спрятавшееся среди веток животное и отвезли его в клетке в лес, где напуганную лису наконец освободили.