Новости Эстонии
10.05.2021, 10:31

За сутки в Эстонии выявлено 199 случаев заражения коронавирусом

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Koroonatestide tegemine praegusel kujul võib peagi olla juba eilne päev.
Koroonatestide tegemine praegusel kujul võib peagi olla juba eilne päev.
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 923 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 199, или 6,8% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 62 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 45 в Таллинне.

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