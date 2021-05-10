10.05.2021, 10:31
За сутки в Эстонии выявлено 199 случаев заражения коронавирусом(3)
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 923 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 199, или 6,8% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 62 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 45 в Таллинне.
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