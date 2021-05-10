За сутки в Эстонии выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 74 человек.

В Харьюмаа прибавилось 62, из которых 45 в Таллинне, в Пярнумаа — 19 и в Тартумаа — 16 новых случаев заражения. В Валгамаа прибавилось шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Ярвамаа, Пылвамаа и Рапламаа — по три, в Вырумаа — два и на Сааремаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа, в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа новых случаев заражения не прибавилось. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 355 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,8%.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 290 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 212 человек (73%).

За сутки ввели 3 196 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 373 391 человеку, из которых с завершенной вакцинацией 159 560 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 63%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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