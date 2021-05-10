Бронзового солдата посетили около 10 000 человек, в Нарве мужчину с советской символикой забрали в участок

Руководитель кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт рассказал Delfi, что Военное кладбище в Таллинне на 9 мая посетили около 10 000 человек, что даже больше, чем в прошлом году.

В первой половине дня большая часть людей соблюдали дистанцию и даже носили маски, но уже во второй половине дня перед входом на кладбище образовалась очередь и невозможно было рассредоточиться.

Полиция перекрыла некоторые ведущие к кладбищу дороги для автомобилей, чтобы замедлить приток народа на кладбище. Людей направляли от основных ворот к другим, чтобы уже возложившие цветы к Бронзовому солдату люди могли безопасно выйти с кладбища. По словам Саарнийта, эта тактика оказалась успешной и людей удалось рассредоточить.

Около 17:00 к кладбищу подошел мужчина в военной форме, в руках у которого был предмет, похожий на автомат времен Второй мировой. Саарнийт подчеркивает, что любой похожий на оружие предмет в общественном месте может напугать людей, поэтому полиция проверяет, чтобы это не было огнестрельным оружием. Мужчина унес макет оружия с кладбища.

Avalik ruum ei ole relvataolistele esemetele. Selliseid juhtumeid ja väljakutseid võimaliku relva kontrolliks on aastas väga palju. Lihtsam ja mõistlikum on relvataolisi esemeid inimeste vaateväljast eemal hoida. #KRB pic.twitter.com/bC4zETvhqJ — Urmet Tambre (@UrmetTambre) May 9, 2021

В автомобильном марше зарегистрировались около 50 автомобилей. Во время автопробега полиция зафиксировала 12 нарушений, связанных со светофорами, два превышения скорости и одно нарушение парковки.

В Нарве полиции пришлось разбираться как с советской, так и с нацистской символикой

Глава Нарвской полиции Индрек Пюви сообщил, что 9 мая в Нарве прошло спокойно. В основном люди соблюдали дистанцию, хотя пару раз полиции и сотрудника Департамента здоровья приходилось вмешиваться, чтобы напомнить о требовании рассредоточения. По словам Пюви, в Нарве и ее округе было несколько крупных сборищ, в которых участвовали по 60-80 человек.