Бронзового солдата посетили около 10 000 человек, в Нарве мужчину с советской символикой забрали в участок(1)
Руководитель кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт рассказал Delfi, что Военное кладбище в Таллинне на 9 мая посетили около 10 000 человек, что даже больше, чем в прошлом году.
В первой половине дня большая часть людей соблюдали дистанцию и даже носили маски, но уже во второй половине дня перед входом на кладбище образовалась очередь и невозможно было рассредоточиться.
Полиция перекрыла некоторые ведущие к кладбищу дороги для автомобилей, чтобы замедлить приток народа на кладбище. Людей направляли от основных ворот к другим, чтобы уже возложившие цветы к Бронзовому солдату люди могли безопасно выйти с кладбища. По словам Саарнийта, эта тактика оказалась успешной и людей удалось рассредоточить.
Около 17:00 к кладбищу подошел мужчина в военной форме, в руках у которого был предмет, похожий на автомат времен Второй мировой. Саарнийт подчеркивает, что любой похожий на оружие предмет в общественном месте может напугать людей, поэтому полиция проверяет, чтобы это не было огнестрельным оружием. Мужчина унес макет оружия с кладбища.
В автомобильном марше зарегистрировались около 50 автомобилей. Во время автопробега полиция зафиксировала 12 нарушений, связанных со светофорами, два превышения скорости и одно нарушение парковки.
В Нарве полиции пришлось разбираться как с советской, так и с нацистской символикой
Глава Нарвской полиции Индрек Пюви сообщил, что 9 мая в Нарве прошло спокойно. В основном люди соблюдали дистанцию, хотя пару раз полиции и сотрудника Департамента здоровья приходилось вмешиваться, чтобы напомнить о требовании рассредоточения. По словам Пюви, в Нарве и ее округе было несколько крупных сборищ, в которых участвовали по 60-80 человек.
Утром полиции все же пришлось вмешаться, когда мужчина вел себя провокационно у монумента и размахивал флагом с советской символикой. У него временно изъяли флаг и отвезли в полицейский участок, а после беседы отпустили домой.
В середине дня полиция заметила в Нарве квадроцикл, к котором убыл прикреплен большой флаг с символикой георгиевской ленты, который представлял опасность другим участникам движения. После беседы с полицией водитель снял флаг.
Также одному мужчине назначили штраф в 160 евро, так как он использовал дрон в запрещенной для полетов зоне.
Вечером же полиция получила сообщение, что во дворе частного дома в Кохтла-Ярве висит флаг с нацистской символикой. К моменту прибытия полиции флаг уже сняли.
Пюви отметил, что к вечеру не было задержано ни одного пьяного водителя. Единственное — в одном автомобиле был обнаружен мужчина, который после пересечения границе должен был находиться дома в карантине, куда его потом и отправили.