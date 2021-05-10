"Так работает мой мозг". Илон Маск на шоу Saturday Night Live признался, что у него синдром Аспергера, и обвалил Dogecoin

"Мое выступление сегодня — действительно историческое, ведь я первый человек с синдромом Аспергера, который стал ведущим SNL. Или по крайней мере первый, кто в этом признался", — заявил Маск в начале своего выступления. Он также признался, что иногда публикует "странные вещи".

"Но просто так работает мой мозг", — объяснил Маск и извинился перед теми, кого он мог задеть своими высказываниями. "Я заново изобрел электромобили, и я отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы думали, я буду спокойным и нормальным парнем?", — сказал он.

Илон Маск известен своим неординарным поведением, его высказывания в социальных сетях не раз приводили к сильным колебаниям курса акций Tesla и стоили ему самому сотни миллионов долларов. На Маска подавали в суд за клевету, он также употреблял наркотики в прямом эфире.

В 2018 году против него ополчился американский финансовый регулятор, поскольку он заявил в "Твиттере", что планирует увести Tesla с рынка и сделать ее частной корпорацией . А когда пандемия Covid-19 привела к закрытию завода Tesla в Сан-Франциско, он стал публично протестовать против карантинных ограничений. В своем "Твиттере" он назвал панику из-за коронавируса "глупостью", а рекомендации не покидать свои дома "принудительным лишением свободы", описывая их как "фашистские" и нарушающие конституционные права.

Летом прошлого года он объявил о планах избавиться от всего, что у него есть, поскольку имущество его "отягощает". А через несколько дней после этого Маск обрадовал "Твиттер" новостью, что его новорожденного сына будут звать "X Æ A-12 Маск".

Три слова, которые обрушили Dogecoin

В программе SNL также выступила мать Маска Мэй Маск. "Я в предвкушении своего подарка на День матери (в США его отмечают 9 мая — прим. Би-би-си). Я надеюсь, это не Dogcoin?", — спросила она сына. "Да, это он", — ответил Маск.

Илон Маск в этом году неоднократно упоминал Dogcoin в своих твитах, что положительно сказывалось на курсе этой криптовалюты.