ВИДЕО | Бывшие малолетние узники концлагерей вспоминают годы Второй мировой войны: было страшно — бревна и ноги голые торчат

“Кто, как не мы испытали все эти ужасы в концлагере? — задается вопросом председатель Нарвского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Николай Алексеев. — Я был и в Бухенвальде, потом в рабочем лагере, а потом в рабах у немецких хозяев. Получал я кнута. Сестры меня прятали в тряпках, чтобы не сожгли”.

Николай Алексеев говорит, что волею судьбы в 1964-1965 годах оказался на службе в ГДР. По его словам, там никто не знал, что он — бывший малолетний узник. “И служил рядом, с лагерем, в котором я был. Ирония судьбы”, — говорит Николаев. По его словам, об этом должны знать дети и внуки, чтобы они не допускали повторения подобного.

Подробнее — в видеосюжете.

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