10.05.2021, 00:39
Американские десантники пострадали в Эстонии(3)
Фото: Scanpix
Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии. Инцидент произошел на аэродроме Нурмси. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на пресс-атташе посольства США Марка Нейлора.
Несколько сотен десантников ВС США высадились в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии в рамках учений Swift Response. По данным вооруженных сил Эстонии, в общей сложности в высадке приняли участие более 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.
Учения Swift Response начались в Эстонии 5 мая. В маневрах также принимают участие 1-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, дислоцированный в стране батальон НАТО и другие подразделения.
Swift Response — часть учений Defender Europe, которые начались в марте и будут продолжаться до июня включительно. В них принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, маневры проходят более чем на 30 полигонах.