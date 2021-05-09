Американские десантники пострадали в Эстонии

Несколько сотен десантников ВС США высадились в ночь на 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии в рамках учений Swift Response. По данным вооруженных сил Эстонии, в общей сложности в высадке приняли участие более 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Учения Swift Response начались в Эстонии 5 мая. В маневрах также принимают участие 1-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии, дислоцированный в стране батальон НАТО и другие подразделения.

Swift Response — часть учений Defender Europe, которые начались в марте и будут продолжаться до июня включительно. В них принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран, маневры проходят более чем на 30 полигонах.