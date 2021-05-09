"Посмотрим, сколько в Нарве идиотов". Стальнухин сослался на слова "одной дамы", комментируя шансы EKRE на выборах

“Это святой день, это главный праздник, который у нас сейчас есть. Несмотря на корону, приятно видеть, сколько цветов, сколько людей. Люди помнят и передают своим детям”, — прокомментировал Стальнухин отношение нарвитян к Дню Победы.

В этом году в Нарве два оргкомитета, которые занимались организацией празднования Дня Победы. Стальнухин узнал об этом сегодня. “Довольно забавно. Осталось разобраться, для кого это принципиальная позиция, а для кого это в предвыборный год охота за голосами", — рассуждает депутат. "Вы можете себе представить [депутатов] EKRE с [георгиевскими] ленточками на кладбище, где похоронены герои? Я имею в виду с той стороны, которой нужно”, — спрашивает Стальнухин об искренности депутатов EKRE.

Тот факт, что один из организаторов Дня Победы в Нарве Лариса Оленина, которая недавно вошла в состав фракции EKRE, тоже возлагала венки, Стальнухин комментирует: “Вообще не помню, кто это”.

Депутат не исключает, что у EKRE есть шанс прийти к власти в Нарве, обосновывая тем, что это - политика. “Черт знает, от чего это зависит. В свое время Res Publica, которой никто ни одного процента не давал, провела в городское собрание в 2002 году провела 5 своих депутатов, хотя в это никто не верил. Я недавно разговаривал с одной замечательной дамой. Она сказала: “Ну ладно, посмотрим, сколько в Нарве идиотов”.

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