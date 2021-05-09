Принца Кентского поймали на обещании продать доступ к Путину

The Sunday Times опубликовало запись переговоров по Zoom между принцем и журналистами, которые выступали в роли представителей частной южнокорейской компании House of Haedong, заинтересованной в инвестициях в золотодобывающие активы в России. В переговорах также участвовал маркиз Рединг, друг принца, который представил его как ”неофициального посла Ее Величества в России”. Он заверил, что ”конфиденциальный” доступ принца в Кремль сохранился, несмотря на поведение российских властей.

Авторы расследования утверждают, что, по словам Рединга, принц может взять за пятидневное путешествие в Россию примерно 50 тыс. фунтов стерлингов.

Начав переговоры, принц Майкл заверил своих контрагентов, что у него давние связи с Россией и он ”может принести некоторую пользу”, поскольку российский президент наградил его орденом Дружбы, ”одной из самых престижных наград Кремля”. ”Я никогда раньше не имел дел с золотом, и эта идея меня очень радует”, — цитирует издание слова принца.

Ранее его личный секретарь сообщила журналистам, что принц может знакомиться с людьми, занимающими высокие посты в российском правительстве. ”Мы, безусловно, можем помочь в этом смысле”, — сказала она. ”Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход”, — сказал она.

Маркиз Рединг рассказал, что если получить одобрение Путина, то ”вы можете сделать в России практически все что угодно”. При этом он попросил сохранить конфиденциальность. ”Мы не хотели бы, чтобы мир знал, что он [принц] встречается с Путиным исключительно по деловым причинам, если вы меня понимаете”, — предупредил маркиз.