Ловите деньги! Читайте, кто и как может получить пособие на постройку или покупку жилья
Деньги будут выделять многодетным и малообеспеченным семьям с тремя и более детьми, у которых нет собственного жилья или оно не соответствует современным требованиям. Например, слишком маленькая площадь, нет нормальной канализации, возможности помыться, протекает крыша, плохое отопление и так далее. При помощи пособия можно купить, построить, отремонтировать или расширить свое жилье, а также модернизировать его системы отопления, электро-, газо-, водоснабжения и канализации.
Максимум можно получить 10 000 евро. Если же вы ходатайствуете о пособии на покупку жилья, то оно не должно стоить больше 50 000 евро (но тут можно воспользоваться параллельно другой услугой — поручительством KredEx).
NB! Пособие на покупку жилья не дадут, если вы приобретаете его у родственников.
Реновировать же можно то жилье, которое полностью или частично принадлежит вам или вашему ребенку в возрасте до 15 лет.
1. Возьмите в Налогово-таможенном департаменте справки об облагаемом подоходным налогом доходе за 2020 год для всех совершеннолетних членов домохозяйства (убедитесь, что вы уже подали декларацию о доходах за 2020 год). Справку можно получить в э-самообслуживании НТД. Ее обязательно нужно прикрепить к ходатайству, даже если вы не получали в 2020 году налогооблагаемый доход. Справка должна быть заверена подписью сотрудника НТД. Налоговую декларацию вместо справки подавать нельзя.
2. Выберите, по какому каналу связи вы будете ходатайствовать о пособии. Это можно сделать тремя способами: в э-самообслуживании KredEx, по электронной почте или по обычной почте.
А) Если вы выбрали э-самообслуживание KredEx, то ничего скачивать не нужно — просто заполняете бланк ходатайства в интернете, подписываете его цифровой подписью и отправляете вместе со справкой о налогах и другими документами.
Б) Если вы хотите подать ходатайство по электронной почте, то скачайте бланк на сайте www.kredex.ee, заполните его, подпишите цифровой подписью и отправьте по электронной почте вместе с остальными документами по адресу toetused@kredex.ee. Размер письма не должен превышать 10 МВ. Более объемные письма могут не дойти. Объемные приложения можно отправлять при помощи интернет-ссылки или через eKredex.
В) Если же вы решили подать ходатайство по обычной почте, то вышлите заказное письмо по адресу: SA KredEx, Hobujaama, 4, 10151 Tallinn, с пометкой ”Kodutoetus”
3. Приготовьте и другие документы:
А) если вы ходатайствуете о финансировании строительных работ (возведение, расширение, перестройка и ремонт имеющегося жилья), представьте в KredEx бюджет строительных работ, ценовое предложение (одно или несколько), бюджет, составленный на основе предложений, и фотографии. NB! Если вы подаете ходатайство о финансировании покупки строительных материалов, товаров и оборудования и самостоятельно выполняете или организуете строительные работы — достаточно прислать в KredEx ценовое предложение одного продавца.
Если вы подаете ходатайство о финансировании заказа строительных работ, при котором строительные материалы, товары и оборудование обеспечивает строительная компания, или для заказа исключительно строительных или монтажных работ (у компании или индивидуального предпринимателя) — отправьте в KredEx два ценовых предложения.
Б) Если вы ходатайствуете о пособии для покупки жилья, представьте в KredEx описание своего изначального представления о новом жилом помещении, которое будет соответствовать потребностям вашей семьи. Для этого выберите образец среди выставленных на продажу жилых помещений и составьте описание на его основе.
4. Приложите фотографии помещения, принадлежащего вам или вашему ребенку до 15 лет (отправить их можно через э-Kredex или несколькими письмами).
А) Если вы хотите получить деньги на ремонт жилья, то нужно обязательно сделать две фотографии дома снаружи (передний и задний фасады), при этом в кадре должны быть видны ограничивающие здание конструкции (крыша, фасад, фундамент, двери, окна). А также 1–2 фотографии каждого жилого помещения дома или квартиры (прихожая, кухня, ванная, баня, туалет, гостиная, спальни и т. д.), при этом в кадре должны быть видны двери, окна, полы, стены, потолки и отопительные приборы (печь, плита, теплая стена, тепловой насос, камин и т. д.) помещения. Нужна будет также 1 фотография места, где вы моетесь, снаружи и изнутри. И 1–2 фотографии крупным планом недостатков жилища, для устранения которых вы подаете ходатайство.
NB! Фотографии должны быть максимально детальными и качественными. Не прикладывайте размытые и черно-белые фотографии или снимки, сделанные при слабом освещении. Не подходят и фотографии, показывающие только отдельные фрагменты помещения (за исключением снимков для демонстрации недостатков жилища). Каждую фотографию нужно подписать — например, ”кухня”, ”ванная” и т. д.
Б) Если вам нужны деньги на покупку жилья, то сфотографируйте все помещения имеющегося у вас жилья или того, где вы сейчас проживаете.
5. Будьте готовы предоставить при необходимости дополнительные документы. Например: справку о степени недуга (если у вас есть минимум один ребенок со средним, тяжелым или глубоким недостатком), справку из учебного заведения (если кто-то из ваших детей — учащийся/студент в возрасте до 21 года), справку об установлении нетрудоспособности (если ваш ребенок старше 19 лет, вы или второй родитель частично или полностью нетрудоспособны), решение о назначении ходатайствующего приемным родителем или опекуном (если этой информации нет в регистре народонаселения), описание и фотографии жилого помещения (если у вас или вашего ребенка в возрасте до 15 лет есть амортизированная квартира или дом) или справку из местного самоуправления, подтверждающие, что недвижимость не квалифицируется как жилое помещение), справки о реальном сальдо задолженностей (если есть долги), нотариально заверенный порядок пользования (если просите деньги на ремонт, а это жилое помещение находится в совместной собственности).
6. Приготовьтесь ждать. Специалисты KredEx составят рейтинг всех ходатайствующих и на его основании и будут распределять деньги. Возможно, к вам придут домой чиновники, чтобы ознакомиться с условиями.
Прием ходатайств — до 31 мая.
Кто может ходатайствовать?
Нужно соответствовать следующим условиям:
В семье растет не менее троих детей в возрасте до 19 лет (включительно);
облагаемый налогом доход за 2020 год на одного члена домохозяйства в месяц не превысил 355 евро (не включая ранее выделенное жилищное пособие);
в собственности не более одного жилого помещения;
в отношении ходатайствующего собственника жилого помещения не вступило в силу судебное решение об инициировании или объявлении банкротства физического лица, за исключением случая, когда он в ходе банкротного производства освобожден от невыполненного обязательства;
срок действия права на проживание или вида на жительство хотя бы одного родителя превышает указанный в постановлении срок выполнения обязательств ходатайствующего и получателя пособия (не менее трех лет);
ходатайствующий уже получал жилищное пособие KredEx не более одного раза.