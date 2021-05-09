Ловите деньги! Читайте, кто и как может получить пособие на постройку или покупку жилья

Деньги будут выделять многодетным и малообеспеченным семьям с тремя и более детьми, у которых нет собственного жилья или оно не соответствует современным требованиям. Например, слишком маленькая площадь, нет нормальной канализации, возможности помыться, протекает крыша, плохое отопление и так далее. При помощи пособия можно купить, построить, отремонтировать или расширить свое жилье, а также модернизировать его системы отопления, электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Максимум можно получить 10 000 евро. Если же вы ходатайствуете о пособии на покупку жилья, то оно не должно стоить больше 50 000 евро (но тут можно воспользоваться параллельно другой услугой — поручительством KredEx).

NB! Пособие на покупку жилья не дадут, если вы приобретаете его у родственников.

Реновировать же можно то жилье, которое полностью или частично принадлежит вам или вашему ребенку в возрасте до 15 лет.

1. Возьмите в Налогово-таможенном департаменте справки об облагаемом подоходным налогом доходе за 2020 год для всех совершеннолетних членов домохозяйства (убедитесь, что вы уже подали декларацию о доходах за 2020 год). Справку можно получить в э-самообслуживании НТД. Ее обязательно нужно прикрепить к ходатайству, даже если вы не получали в 2020 году налогооблагаемый доход. Справка должна быть заверена подписью сотрудника НТД. Налоговую декларацию вместо справки подавать нельзя.

2. Выберите, по какому каналу связи вы будете ходатайствовать о пособии. Это можно сделать тремя способами: в э-самообслуживании KredEx, по электронной почте или по обычной почте.

А) Если вы выбрали э-самообслуживание KredEx, то ничего скачивать не нужно — просто заполняете бланк ходатайства в интернете, подписываете его цифровой подписью и отправляете вместе со справкой о налогах и другими документами.