Посол России в ЭР: 9 мая - это наш общий праздник

В интервью "Актуальной камере", которое было записано 9 мая у "Бронзового солдата" в Таллинне, посол напомнил, что в результате народы Европы были избавлены от страшной участи быть рабами.

"В худшем случае немалая часть народа покоренных стран подлежала уничтожению, — сказал посол России. — Но победа Советского Союза поставила крест на этих преступных замыслах, поэтому вся Европа должна быть благодарна тому, что произошло в мае 1945 года".

"Именно такие моменты как 9 мая должны быть напоминанием того, что все мы стремимся к свободной, демократической, единой, неделимой евроазиатской и евроатлантической зоне безопасности", — добавил посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов.