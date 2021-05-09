Евросоюз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

На компанию европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание прививочных кампаний в странах-членах ЕС. Теперь Брюссель делает большую ставку на Pfizer-BioNTech. На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз этой вакцины до конца 2023 г.