"Формула-1": Гран-при Испании выиграл Хэмилтон
Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе "Ред Булл". Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, передает ТАСС.
Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.
Барселона-Каталония, Монмело
1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 66 кругов
2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +15,841
3. Валттери Боттас (”Мерседес”) +26,610
4. Шарль Леклер (”Феррари”) +54,616
5. Серхио Перес (”Ред Булл”) +1.03,671
6. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.13,768
7. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.14,670
8. Ландо Норрис (”Макларен”) +1 круг
9. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг
10. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +1 круг
11. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1 круг
12. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг
13. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1 круг
14. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
15. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
16. Николас Латифи (”Уильямс”) +1 круг
17. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1 круг
18. Мик Шумахер (”Хаас”) +2 круга
19. Никита Мазепин (”Хаас”) +2 круга
Сошел:
20. Юки Цунода (”Альфа Таури”)
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 94 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 80
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 47
4. Ландо Норрис («Макларен») – 41
5. Шарль Леклер («Феррари») – 40
6. Серхио Перес («Ред Булл») – 32
7. Даниэль Риккардо («Макларен») – 24
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 20
9. Эстебан Окон («Альпин») – 10
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 8
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5
12. Фернандо Алонсо («Альпин») – 5
13. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 0
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 0
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 0
17. Джордж Расселл («Уильямс») – 0
18. Мик Шумахер («Хаас») – 0
19. Николас Латифи («Уильямс») – 0
20. Никита Мазепин («Хаас») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 141 очко
2. «Ред Булл» – 112
3. «Макларен» – 65
4. «Феррари» – 60
5. «Альпин» – 15
6. «Альфа Таури» – 10
7. «Астон Мартин» – 5
8. «Альфа Ромео» – 0
9. «Уильямс» – 0
10. «Хаас» – 0