В ходе автопарада по случаю 9 мая полиция зафиксировала ряд нарушений

По словам руководителя кесклиннаского полицейского участка Кайдо Саарнийта в параде приняло участие около 50 автомобилей.

"В ходе автопарада полиция зафиксировала 12 нарушений светофорного режима, выявила два случая превышения скорости и одно нарушение правил парковки", — отметил он.

"Из-за того, что я находился в отделении полиции, не все желающие смогли принять участие в автопробеге. В принципе мероприятие удалось", — сказал организатор мероприятия Сергей Чаулин.

В воскресенье в 14:45 на Таммсааре теэ в Таллинне полиция остановила для проверки автомобиль Чаулина.

"В машине находились большой плакат и бутылки с зажигательной жидкостью, что свидетельствовало о том, что мужчина все еще планировал публичный митинг", — отметил Кайдо Сарнийт.

По словам Чаулина, у него изъяли жидкость для растопки камина, которую планировалось использовать для разжигания пламени в "звездочке" перед Бронзовым солдатом, и плакат с атрибутикой "Бессмертного полка".