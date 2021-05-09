"Кылварт ждет "Спутник"? Мэр Таллинна пояснил, почему до сих пор не вакцинировался

Мы уже давно ждем фото, как вакцинируют Кылварта.

Город Таллинн очень много сделал для того, чтобы организовать процесс вакцинирования, и чтобы люди смогли получить защитную вакцину, несмотря на то, что сейчас их всем попросту не хватает. Мэр координирует эту деятельность. Не считаю, что единственная роль руководителя — делать фото с процесса вакцинирования.

Нельзя недооценивать роль личного примера. Фото нет — люди думают: Кылварт ждет Pfizer. Ждет Спутник!

Кылварт ждет, что все будут следовать правилам. Существует программа вакцинирования: сначала пожилые люди, затем — старше пятидесяти и тогда, будем надеяться, 40+. Мне еще нет пятидесяти, почему я должен игнорировать правила?

Ну, сначала Ратас обещал, что сделает прививку в порядке очереди, но не сдержал свое слово. Отказался от AstraZeneca, но привился вакциной Pfizer до того, как настала его очередь.

Я говорил, что когда подойдет моя очередь вакцинироваться, то выбирать тип вакцины не буду. Однако у людей должна быть возможность выбора. Если человек говорит, что ему не подходит AstraZeneca, — это нормально. С учетом тех сигналов, которые СМИ распространяли касательно AstraZeneca, люди имеют право отказываться. Лично я выбирать не стану, поскольку уверен, что мое состояние здоровья позволяет получить любую вакцину.

Напомним, что Михаилу Кылварту сейчас 43 года.

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