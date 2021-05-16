ПОДКАСТ | Нарвская теннисистка Полина Раменская — о выпускных экзаменах, эстонском языке, любви к "Нарва-Трансу" и не только

- Полина, ты такая жизнерадостная, что тебя питает?

- У меня очень крутое окружение, меня окружают очень творческие и разносторонние люди, которые заряжают меня, дают мне мотивацию. Мне очень круто проводить с ними много времени, они меня подпитывают своей энергией.

- Начались экзамены, ты у нас 12-классница. Как ты оцениваешь первый экзамен — эстонский как второй? Сложно было? Легко?

- Непросто. Но так как у меня в принципе проблем нет в языках, в эстонском я себя очень свободно чувствую, очень много времени провожу с эстонцами, мы вместо тренируемся, тренера у нас эстонцы и девчонки тоже разговаривают на эстонском. Кроме тенниса, мы можем еще куда-то сходить и говорим все время на эстонском. И я очень благодарна, что с раннего возраста, лет с 10-12 очень много ездила по эстонским турнирам, где приходилось и счет вести на эстонском, и разговаривать, решать какие-то проблемы на корте. Поэтому с эстонским у меня нет проблем. И я сейчас очень заряжена, чтобы сдать все экзамены, а дальше посмотрим.

- Я тебя увидела впервые в жизни на игре нарвского "Транса" прошлым летом, по-моему. Какие у тебя связи с "Нарва-Транс"? Ты болельщица или игрок?

- Я смотрю, как играют наши парни в премьер-лиге и мне всегда хотелось, чтобы они добивались больших результатов, я за них болею. у меня есть любимые игроки — такие как Ири, наш тренер, — я с недавнего времени решила попробовать еще пойти в футбол поиграть. В этом сезоне я хочу поддержать нашу женскую команду, надеюсь, у нас все получится, и мы добьемся хорошего результата. У нас крутая команда и очень крутой тренер как человек, игрок и тренер. А болеть я вообще люблю люблю командные игры, где есть азарт, такие как хоккей, футбол. Теннис я тоже люблю смотреть, но там нао это делать тихо, без эмоций, а это трудно иногда. Я надеюсь, что у наших парней все получится, и они добьются хорошего результата. Также в "Нарва-Транс" у меня играют одноклассники и друзья.