Карма? В Татарстане разбились угонщики легкомоторного самолета

"Вблизи села Калейкино совершил жесткую посадку самодельный самолет типа "Ермак". Погибли два человека, находившиеся на его борту", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, авария произошла в 12:30, на борту находились двое.

Разрушений на земле и возгорания нет. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 18 человек и шесть единиц техники. Причина ЧП устанавливается. Как сообщает региональное ГУ МЧС, самолет принадлежит Альметьевскому аэроклубу.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что самолет, по предварительной информации, был угнан.

"Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли", — сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что информация об угоне самолета отрабатывается. "Пока нельзя сказать точно. [Версия об угоне] проверяется" , — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что собственником воздушного судна является 51-летний житель Бугульмы, а погибшие — жители других районов. "Погибшие: мужчина-пилот — житель Сызрани и женщина-пассажир (личность устанавливается)", — уточнили в ведомстве.