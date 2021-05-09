ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ | "Мой дед прошел от Курска до Рейхстага. Я должен прийти и почтить память". Репортаж RusDelfi от Бронзового солдата

К двум часам дня к Бронзовому солдату, по ощущениям, скапливается целый город. Уже на подъезде к Фильтри теэ полиция разворачивала автомобили в объезд. Проблемы были и с общественным транспортом, так как многие автобусы стояли в пробках. Возле военного кладбища парковка была открыта, но пускали туда далеко не всех. Многим пришлось разворачиваться и оставлять транспортное средство в других местах. Например, возле торгового центра DEPO.

По дороге прохожие поздравляют друг друга с победой. Некоторые интересуются, где поблизости можно купить цветы. Видимо, в ближайших магазинах закончились красные гвоздики. Все-таки у памятника гора из цветов образовалась уже с самого утра.

При входе на военное кладбище волонтеры выдают одноразовые маски. Власти и Департамент здоровья всю неделю напоминали: в местах большого скопления людей, даже на свежем воздухе, следует носить маску. Не все последовали совету, но в масках было больше людей, чем без.

"Гордость. Этот день для меня означает гордость за своих предков, которые погибли на войне. У меня дед блокадник. Много других родственников, которые воевали во Второй мировой войне. Поэтому и пришла", — говорит Наталья.

Если в прошлом году, в первую волну коронавируса, к монументу пришло немного людей, то сегодня было настоящее столпотворение. "Я не могу пропустить этот день. Мои предки воевали за меня", — ответил другой наш собеседник Андрей на вопрос, почему он все-таки пришел к Бронзовому солдату во время пандемии.

У памятника выстраивается очередь с двух сторон. Организаторы громко руководят людьми, чтобы они не задерживались и не скапливались в одном месте. "Просьба не фотографироваться, чтобы не задерживать очередь", — выкрикивает молодая девушка в военной форме.