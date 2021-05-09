ФОТО и ВИДЕО | В Ивангороде празднуют День Победы так, что видно и слышно в Нарве

На перилах ограждения россияне разместили плакат с надписью “День Победы!” По всей видимости, это поздравление направлено жителям Эстонии, поскольку надпись иваногородцам не видна — плакат находится с обратной стороны ограждения по направлению к Нарве.

Некоторые жители Нарвы наблюдали за тем, как проходит праздник в Ивангороде. С противоположного берега доносили песни военных лет, также отчетливо был слышан гимн России.

В отличие от Нарвы, где официальные мероприятия запрещены, в Ивангороде торжество проходило на официальном уровне. В частности, из громкоговорителей на другом берегу реки доносилось, как иваногородцев приглашают отведать солдатскую кашу.