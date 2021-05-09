Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране

По словам президента Латвии Эгилса Левитса, окончание Второй мировой войны в Европе не принесло освобождение его стране. "К сожалению, (…) в Латвии с окончанием войны одна оккупационная власть сменила другую", — говорится в комментарии главы государства для СМИ, опубликованном его пресс-службой в субботу, 8 мая, по случаю годовщины разгрома нацизма.

"Нам этот день освобождения не принес, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и многими другими европейскими народами, которым эта дата принесла свободу", — указал Левитс, подчеркнув, что освобождение Латвии пришло лишь "через 45 лет после того, как стали свободными народы Западной Европы, когда мы восстановили свою независимость".

Вторая мировая — война чужая для Латвии

Латвийский президент настаивает на том, что Латвия как государство не принимала участия во Второй мировой войне: "Для нас эта война была чужой. Наши ребята были призваны в армии обеих воюющих сторон, они сражались за чужие цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв. Надо сказать, что Латвия относится к тем странам, которые во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство, пострадали больше всего".

В память о разгроме нацизма и жертвах Второй мировой войны 8 мая Эгилс Левитс возложил венок на Рижском братском кладбище.

В своем комментарии он напомнил, что 9 мая отмечается День Европы, который объединяет "все страны Европейского Союза, в том числе и Латвию, и мы вместе создаем будущее Европы".