ФОТО Delfi | В Нарве люди массово несут цветы к монументам

В 10:00 на Петровской площади было немноголюдно, лишь на скамеечке напротив логотипа Narva сидел мужчина с наградами на груди. "Андрей Борисович, блокадник. Мне 83 года", — представляется он.

Андрей Борисович в курсе, что в 12:00 венки и цветы к памятным доскам будут возлагать мэр Нарвы Катри Райк, с официальной делегацией из Российского посольства в Нарве.

"Мне тяжело ходить, решил прийти пораньше", — поясняет он. Рядом с площадью расположен цветочный ларек. Работницы говорят, что люди за гвоздиками приходят уже с самого утра. По их словам, покупают не только красные, но и других цветов. Стоимость гвоздики — 1 евро.

В 12:00 у памятных досок было многолюдно. Уже по местной традиции люди приходят на Петровскую площадь, затем идут к Братской могиле, а потом люди едут к другим памятникам.

Если сравнивать сегодняшний День Победы в Нарве с предыдущими годами — не считая прошлого пандемийного, то на Петровской площади было сравнительно немноголюдно.

В прошлые года собиралось несколько сотен человек, в этом году — было около 100. Причиной тому - в этот раз на площади нет официального мероприятия.